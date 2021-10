Matteo Renzi a Matera: “La città ha tanto futuro davanti”. Ecco le sue parole

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, questa mattina ha fatto tappa a Matera.

Come annunciato nei giorni scorsi dal consigliere regionale Luca Braia, l’esponente politico è in Basilicata per un tour che oltre la Città de Sassi toccherà anche Potenza.

Anche in virtù dei risultati positivi ottenuti alle scorse elezioni amministrative da Italia Viva, l’ex presidente del Consiglio è nella nostra regione per la presentazione del suo ultimo libro ‘Controcorrente’.

Queste le sue parole, una volta giunto nella Capitale della Cultura 201, seguite da alcuni suoi scatti:

“Camminando le strade di Matera, un magnifico buongiorno.

Sono orgoglioso dell’operazione Capitale europea della cultura, ma penso che questa città sia soprattutto piena di futuro.

Davvero, Matera ha tanto futuro davanti“.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)