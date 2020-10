Matera: volontari in piazza contro sclerosi multipla e patologie cardiache. Ecco come dare il vostro aiuto

L’Associazione materana Amici del Cuore oggi e domani, 10 e 11 Ottobre (dalle ore 9:00 alle ore 12:00; dalle 16:00 alle 19:00) è in Piazza Vittorio Veneto a Matera, per promuove la Giornata Mondiale per il Cuore:

“Le associazioni come la nostra, che aderiscono al CONACUORE (Coordinamento Nazionale delle Associazioni del Cuore), effettuano ogni anno una raccolta fondi proponendo per 5 euro una confezione di noci, frutto scelto per le sue proprietà alimentari benefiche per la circolazione.

Infatti, l’arginina e gli acidi grassi Omega 3 aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e a mantenere giovane la parete delle arterie, naturalmente con un consumo moderato (3-4 noci al giorno).

Il ricavato della vendita va ad alimentare il fondo Pricard, dedicato a premiare giovani cardiologi impegnati nello studio della prevenzione delle malattie cardiovascolari”.

Chi vorrà potrà correre in aiuto anche dei volontari de La Mela di AISM, in campo contro la sclerosi multipla.

Il sostegno alle iniziative giunge anche dal Sindaco, Domenico Bennardi:

“Poco fa, sono stato in piazza Vittorio Veneto per rendere omaggio ai volontari dell’Associazione Materana Amici del Cuore: un’organizzazione di volontariato operante nella promozione del benessere e della salute, con particolare riguardo alle patologie cardiache, che svolge una importante opera di sensibilizzazione circa la prevenzione delle malattie cardiovascolari, oltre a stimolare azioni di solidarietà come quella di oggi, e ai volontari de La Mela di AISM che, con l’iniziativa ‘Facciamo sparire la Sclerosi Multipla’, raccolgono fondi per la lotta alla sclerosi multipla con la vendita di mele rosse, verdi e gialle.

Oggi e domani, infatti, in piazza Vittorio Veneto potrai acquistare una confezione di noci oppure un sacchetto di mele”.

