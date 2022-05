Matera: visite gratuite per i cittadini. I dettagli

Giovedì 12 maggio, dalle ore 8 alle ore 20, in piazza Vittorio Veneto, a Matera, saranno effettuate attività gratuite di prevenzione e informazione medico-sanitaria.

Con il supporto di due cardiologi, sarà possibile sottoporsi:

ad elettrocardiogramma;

alla misurazione della glicemia e della pressione sanguigna.

Due infermieri, inoltre, saranno impegnati in attività dimostrative per la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree.

L’iniziativa è promossa dall’Ordine delle Professioni infermieristiche della provincia di Matera, in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere, che si celebra ogni anno il 12 maggio, giorno di nascita, nel 1820, di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.

La presidente dell’Opi Matera, Vita Spagnuolo, afferma:

“Si tratta di un modo per ribadire la nostra vicinanza alla comunità e sottolineare che il nostro lavoro non si ferma mai, anzi cresce qualitativamente e quantitativamente ogni giorno.

Ecco perché invitiamo i cittadini materani a venirci a trovare in piazza Vittorio Veneto, perché possa rinsaldarsi ulteriormente questo legame ma anche per prendere parte ad un’azione di prevenzione sanitaria che riteniamo molto importante per la comunità”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)