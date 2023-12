Matera: visita e complimenti del Generale Scafuri al Comando Provinciale Carabinieri. Le foto

Nella mattinata del 19 dicembre 2023, il Generale di Brigata Giancarlo SCAFURI, Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Matera.

Il Generale, ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Giovanni RUSSO, ha incontrato nella caserma “Magg. M.O.V.M. Rocco Lazazzera” di Via Dante gli Ufficiali comandanti ed il personale della sede, i Comandanti delle Compagnie, una rappresentanza dei Comandanti delle Stazioni CC della provincia e del personale in servizio che opera in tutto il territorio, il Comandante del Gruppo CC Forestale di Matera, personale dei Reparti dell’Organizzazione Specializzata della provincia, nonché una delegazione della Rappresentanza Militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ai quali ha rivolto il suo saluto.

Il Generale SCAFURI ha manifestato a tutto il personale sentimenti di plauso per la dedizione profusa nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità nell’anno che si va a chiudere, sottolineando l’importanza del lavoro svolto da ogni singolo carabiniere e ribadendo la funzione sociale dell’Arma, riconosciuta e stimata quale presidio di legalità capillarmente presente su tutto il territorio e punto imprescindibile di riferimento per i cittadini nel lavoro quotidiano svolto in mezzo alla gente, soffermandosi in particolare sulla fondamentale azione di rassicurazione dei presidi dei Carabinieri come esplicitazione di quel concetto di “polizia di prossimità” di cui da oltre 200 anni l’Arma è protagonista, fin nei più piccoli centri.

Al termine dell’incontro, il Generale SCAFURI ha colto l’occasione per porgere i suoi auguri più sentiti per le prossime festività a tutto il personale presente, estendendo i suoi auspici anche al personale di servizio e alle famiglie di tutti i militari del Comando Provinciale di Matera.

Ecco le foto.