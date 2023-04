Matera: vinti un milione di euro in provincia! Auguri al fortunato

Sarà un fine settimana da ricordare per il MillionDay, il gioco a premi che ogni giorno mette in palio 1 milione di euro in una doppia estrazione alle 13 e alle 20.30.

Sono infatti state registrare ben due vincite milionarie nel giro di appena due giorni, tra venerdì sera e domenica mattina, rispettivamente a Montescaglioso in provincia di Matera e a Casagiove in provincia di Caserta.

Una bella coincidenza che fatto felici due nuovi milionari, facendo salire a 251 le vincite totali del MillionDay in Italia.

Il super week end è iniziato venerdì sera a Montescaglioso (Matera) presso la tabaccheria Carriero di Via Indipendenza:

“La giocata vincente è stata effettuata intorno alle 19.40, poco prima della chiusura, ma purtroppo non sappiamo ancora chi sia il fortunato vincitore.

C’era un grande via vai tra clienti abituali e alcune facce nuove”, racconta ad Agimeg la moglie del titolare.

Un colpo last minute che ha portato a vincere 1 milione con una giocata di appena 1 euro:

“Per noi è la vincita più alta mai registrata, siamo molto contenti, ovviamente c’è grande curiosità di sapere chi è il vincitore.

Siamo un paese di 10mila abitanti, potrebbe essere uno di noi ma non ne siamo ancora certi.

Speriamo ci chiami, vorremmo festeggiare insieme a lui o a lei”.a

