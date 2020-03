Matera: vietata l’accensione dei falò! Avviata la rimozione dei cumuli di legna ammassata nei rioni cittadini

Vietata l’accensione dei falò, avviata la rimozione dei cumuli di legna ammassata nei rioni cittadini.

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, non ha autorizzato l’accensione dei tradizionali falò nei rioni per la ricorrenza di San Giuseppe che è pertanto assolutamente vietata.

Si tratta di una misura necessaria per evitare assembramenti e contenere, quindi, il contagio da virus COVID-19 oltre che per non creare situazioni di pericolo in un momento in cui gli sforzi dei vigili del fuoco e del personale sanitario sono orientati in attività ben più importanti per la comunità.