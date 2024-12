Matera: vicinanza e solidarietà a questi 252 lavoratori che rischiano il licenziamento. La situazione

La vertenza Callmat, il call center cha a Matera impiega oltre 400 persone e fornisce servizi di customer care alla TIM, preoccupa il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, che già nelle scorse settimane aveva ricevuto nella sede dell’Ente che presiede una delegazione di lavoratori e i sindacati, partecipando poi anche al summit svoltosi in Regione Basilicata alla presenza dell’assessore Cupparo.

Ha spiegato Mancini:

“Sono molto preoccupato perché è ormai noto che l’azienda ha avviato le procedure di licenziamento collettivo per 252 lavoratori.

Non possiamo rimanere inerti dinanzi a questa drammatica prospettiva e, preso atto che le sigle sindacali, per il tramite dei segretari di categoria e della RSU aziendale, ha chiesto di riconvocare il tavolo precedentemente aperto non posso che condividere tale richiesta e confermare la mia disponibilità a parteciparvi.

Il tutto nell’ottica di sposare, condividere, supportare e sostenere le istanze dei dipendenti affinché le loro prospettive occupazionali non vengano miseramente soffocate.

A loro tutta la mia vicinanza e solidarietà”.