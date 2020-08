Matera: uomo sorpreso e arrestato dai Carabinieri!

Nel pomeriggio di ieri, a Matera, i Carabinieri della locale Compagnia, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto un 54enne del posto resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Sezione Radiomobile, nel corso di un posto di controllo effettuato in località Rondinelle, lungo una delle principali direttrici che conduce alla limitrofa regione Puglia, hanno fermato una Fiat Panda alla cui guida veniva identificato il 54enne.

L’uomo sin da subito ha assunto un atteggiamento che ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di effettuare una perquisizione a suo carico nel corso della quale è stato trovato in possesso di 4 involucri di cellophane, risultati contenere eroina per un peso complessivo di 110 grammi.

Il 54enne è stato quindi accompagnato in caserma per le formalità di rito, al termine delle quali è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto ai domiciliari presso la sua abitazione.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)