Matera, vertenza Ferrosud: “salvaguardare tutti i livelli occupazionali, professionalità che ci invidiano in tutta Italia”

Si è tenuto oggi l’incontro presso il Mise per discutere della vertenza Ferrosud.

Come fanno sapere in una nota i sindacati FIM FIOM UILM:

“Erano presenti le organizzazioni sindacali, la Regione Basilicata nella persona di Guerrieri Gaetano, il dottor Casilli Commissario Amministrazione Straordinaria e finalmente anche la proprietà nella persona dell’ing. Dario Malena e della dott.ssa Bianchini.

La proprietà ha esplicitato la volontà a vendere le quote aziendali ma anche la necessità di dover attivare la CIGS per far fronte all’attuale carenza di commesse.

Casilli di suo ha dichiarato che favorirà la soluzione di vendita a nuovi soggetti eventualmente interessati.

Infine il Mise in sinergia con la Regione Basilicata metteranno in campo ogni utile azione al fine di trovare un soggetto credibile che rilevi la Ferrosud.

Il tavolo resterà aperto e sarà convocato appena ci saranno novità rilevanti.

Le OO.SS. hanno chiesto al tavolo ministeriale di favorire l’arrivo di nuove commesse e prendendo atto finalmente della volontà, come da noi ormai richiesto da tempo alla proprietà Malena, di mettere le proprie quote societarie in vendita, hanno spinto affinché il Mise insieme alla Regione Basilicata, tramite il suo assessore Cupparo che in queste settimane si è già attivato in tale direzione, possa trovare in tempi celeri un imprenditore del settore che possa rilanciare in modo vero la Ferrosud e salvaguardare tutti i livelli occupazionali, che ricordiamo sono professionalità che ci invidiano in tutta Italia.

Per accompagnare questo percorso domani mattina alle ore 9:00 ci sarà la firma per l’esame congiunto per la CIGS della durata di tre mesi, ulteriore sacrificio che speriamo serva per utilizzare al meglio il tempo e risolvere una volta per tutte questa vertenza che ormai dura da più di 10 anni.”