Matera, vertenza Callmat: “Subito un vertice con la Regione Basilicata per portare la problematica a livello ministeriale”. Le ultime notizie

Convocato dal Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, si è volto nella sala presidenziale di via Ridola un vertice sulla vertenza Callmat, l’azienda che si occupa di telecomunicazione che a Matera conta circa 400 lavoratori il cui futuro sembra a rischio, tenuto conto che l’azienda ha annunciato 129 esuberi a breve con la prospettiva di altri 100 licenziamenti stante il ridimensionamento delle commesse voluto da TIM.

All’incontro hanno preso parte i segretari regionali di SLC-CGIL, Anna Russelli e Vita Eliana Labriola, FISTEL-CISL, Vincenzo Piccinni, UILCOM-UIL, Giovanni Letterelli e Roberta Santeramo, UGL-TLC, Pino Giordano e Mina Saracino. In call anche la proprietà, rappresentata da Fernando Giustini, di Distribuzione Italia.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito con forza la necessità di un dialogo con la proprietà e hanno chiesto nuovamente la discesa in campo delle istituzioni per salvaguardare i posti di lavoro.

Ha dichiarato il Presidente Mancini:

“Ringrazio gli intervenuti ma adesso, dopo questo primo step che ho voluto per mettere in chiaro le reciproche posizioni, tutti devono fare un passo, uno sforzo in più per evitare che tante famiglie lucane, e non solo, si trovino in grande difficoltà.

E’ evidente che la Provincia di Matera da sola può molto poco e, per questo, chiederò il massimo spirito collaborativo alla Regione Basilicata e, in particolare, all’assessore Cupparo, affinché, con il coinvolgimento del ministro Urso, si possa individuare una soluzione che tuteli il diritto al lavoro di circa 400 persone.

E’ tempo che le istituzioni facciano fronte comune”.

I sindacati hanno espresso soddisfazione per l’immediata convocazione del tavolo da parte del Presidente Mancini ribadendo la loro preoccupazione per l’evolversi della situazione.

La proprietà ha fatto presente che il venir meno delle commesse TIM è l’unica causa di questa situazione, chiedendo massima celerità nelle interlocuzioni soprattutto perché la questione è al momento molto “calda” a livello ministeriale.