Matera: varchi per gli accessi alle zone a traffico limitato! Ecco i dettagli

A Matera, da Lunedì 15 Giugno, saranno ripristinati i varchi per gli accessi alle zone a traffico limitato della città.

Lo rende noto l’assessore alla mobilità Tommaso Mariani che spiega:

“È una decisione che si è resa necessaria dopo la fine delle restrizioni legate all’emergenza COVID-19, per regolare i flussi di veicoli nelle aree più sensibili della città.

Abbiamo pensato di introdurre, in questa fase di ripartenza, la regolamentazione invernale degli orari di accesso, che normalmente è in vigore fino al 31 marzo, perché è meno restrittiva rispetto a quella prevista per la stagione estiva”.

Questi gli orari di chiusura dei varchi:

Varco di Via Ascanio Persio (ZTL Mercato):

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 20:30 alle ore 24:00;

Sabato dalle ore 16:00 alle ore 24:00;

Domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 00:00 alle ore 24.00;

Varco di Via Roma (ZTL Prefettura):

dal Lunedì al Sabato dalle ore 20:30 alle ore 24:00;

Domenica e festivi infrasettimanali dalle 18:00 alle 24:00;

Varco di Via Scotellaro (ZTL Centro):

dal Lunedì alla Domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

Varco di Via delle Beccherie (ZTL Civita):

dal lunedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

Varco di Via Stigliani (ZTL San Giovanni / San Biagio):

dal Lunedì alla Domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

Varchi di Via Buozzi e Via D’Addozio (ZTL Rione Sassi):

dal Lunedì alla Domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)