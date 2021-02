Matera: vandali imbrattano i Sassi! Il Sindaco promette “azioni programmate, anche in borghese”. I dettagli

Vandali in azione a Matera.

Alla base di questo comportamento, secondo il Sindaco Bennardi, probabilmente un malessere più profondo.

Ecco le sue dichiarazioni:

“I Sassi vanno tutelati, ci adopereremo in questo senso, anche con l’aiuto di tutte le forze dell’ordine come ho chiesto nel tavolo sulla sicurezza in prefettura, faremo azioni programmate, anche in borghese.

Ma al contempo dobbiamo interrogarci sui motivi che sono alla base di queste azioni, vorrei ascoltare i giovani e provare a trovare una soluzione insieme a loro.

Vivere l’adolescenza privati della socialità in presenza e di quelle esperienze fondamentali per la crescita e lo sviluppo non deve essere affatto facile.

Il danno, in termini di disturbi, di personalità di comportamentali, può avere conseguenze talmente rilevanti da imporre una riflessione meno superficiale a tutti, istituzioni comprese.

I ragazzi non hanno modo di fare sport, non ci sono adeguate attrezzature sportive anche diffuse nei parchi, hanno perso punti di riferimento certi in una scuola non distante ma a distanza.

Non chiudiamo il fenomeno nella facile etichetta di baby gang, sono ragazzi, ragazze, figli, sono nel bene e nel male il futuro della nostra comunità e per questo vanno ascoltati”.

