Matera: una grande emozione vedere 14 cittadini perfetti protagonisti nello spettacolo dei Tableaux Vivants! Ecco le foto

Ieri sera è stata una grande emozione per i tantissimi cittadini che hanno scelto di vivere lo spettacolo dei Tableaux Vivants ispirati a Caravaggio, così come è stato coinvolgente vedere i 14 cittadini che, dopo essersi preparati per oltre un mese di laboratori, sono stati perfetti protagonisti, insieme agli attori professionisti, dello spazio scenico e di momenti molto suggestivi.

Così fa sapere Associazione Maria SS. della Bruna che ringrazia tutti e aggiunge:

“L’evento, svolto in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera ha rinnovato la lunga intesa con Matera 2019 nel segno della continuità comunitaria, religiosa e artistica.

A mogghj a mogghj”.

Ecco le foto dello spettacolo.

