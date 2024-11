Matera: un primo passo concreto per il riconoscimento del duro lavoro svolto da questi professionisti in prima linea. I dettagli

La FIALS Matera comunica con soddisfazione che:

“è stata pagata la prima tranche destinata ai lavoratori del comparto che operano nei Pronto Soccorso dell’Azienda Sanitaria Materana (ASM Basilicata).

Questo primo acconto, che prevede in media oltre 1.000 euro per ciascun lavoratore, rappresenta un primo passo concreto per il riconoscimento del duro lavoro svolto da questi professionisti in prima linea.

Un risultato reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione tra il sindacato e la Direzione Generale ASM.

Un ringraziamento particolare va al Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, per la sua disponibilità e il suo prezioso contributo nella corretta applicazione della normativa regionale, nonché per il sostegno concreto al personale sanitario in prima linea.

Abbiamo chiesto con una nota urgente un incontro di delegazione trattante per:

Definire i dettagli relativi alla seconda tranche, che si prevede ancora più consistente;

Valutare se le risorse residue potranno consentire l’inclusione di altre categorie professionali, come Tecnici di Radiologia, Ostetriche e altre figure chiave del sistema sanitario.

La FIALS Matera vigilerà con attenzione sulla corretta applicazione delle disposizioni normative, garantendo che i diritti dei lavoratori siano rispettati in modo trasparente ed equo.

Questo importante risultato è il frutto del costante lavoro del Segretario Confsal Matera Marco Bigherati, di Giovanni Sciannarella Segretario Fials Matera e di tutta la Segreteria provinciale, che hanno agito con determinazione per ottenere il massimo per i lavoratori ASM.

La FIALS Matera rinnova il proprio impegno a fianco dei lavoratori, consapevole del ruolo fondamentale che il personale sanitario ricopre nella tutela della salute pubblica”.