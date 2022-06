Sconcerto nella Città di Matera.

Ecco quanto denuncia un cittadino:

“C’è un individuo che, spacciandosi per artista, continua ad imbrattare luoghi secolari come questa porta in via Casalnuovo, all’ingresso dei Sassi.

A lui dico: l’arte ben venga sempre, giustissimo esprimere le proprie idee attraverso la stessa ma, se imbratti un museo a cielo aperto quale è la nostra città, non è più arte: è un reato“.

Lo avete visto anche voi?

Ecco una foto.

