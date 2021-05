Matera: un incontro sullo stato di conservazione dei resti della Balena Giuliana. I dettagli

È convocata per domani, venerdì 7 maggio, alle ore 9:00, nella Sala Mandela, al sesto piano del Palazzo del Comune, una conferenza stampa per illustrare lo stato di conservazione dei resti della Balena Giuliana e le iniziative per il restauro e la fruizione.

Insieme al Sindaco, Domenico Bennardi, e all’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, saranno presenti il Soprintendente archeologico della Basilicata, Francesco Canestrini, la direttrice del Museo Nazionale di Matera, Annamaria Mauro, il paleontologo del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, Giovanni Bianucci, e il direttore della sede di Matera dell’Istituto centrale per il restauro, Giorgio Sobrà.a

