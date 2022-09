Matera: un corso gratuito per chi è in cerca di lavoro e disoccupati! Ecco come partecipare

Sostenere l’occupabilità delle persone in cerca di lavoro e dei disoccupati attraverso gli strumenti del teatro.

È l’obiettivo del progetto europeo Master the Act, che coinvolge numerose organizzazioni impegnate nella formazione di sei nazioni europee (Italia, Regno Unito, Spagna, Francia, Polonia e Romania), con partner capofila la compagnia teatrale L’Albero.

Il progetto offre un corso online gratuito, rivolto a educatori e professionisti del mondo teatrale e a professionisti del settore dell’impiego, per diventare Creative Mentor for Employability, a cui seguirà, per alcuni partecipanti selezionati, un periodo di training da svolgere a Matera dal 24 al 28 ottobre 2022.

Il Creative Mentor for Employability è una nuova figura professionale che il progetto Master the Act si propone di creare.

Il suo compito sarà aiutare persone in cerca di lavoro e disoccupati a migliorare le proprie competenze trasversali e a inserirsi nel mondo del lavoro, attraverso l’utilizzo di tecniche innovative, non formali e provenienti dal contesto della formazione artistica teatrale.

Master the Act progetta, sviluppa e testa una metodologia per l’apprendimento permanente dei professionisti dell’Unione Europea, che unisce laboratori teatrali faccia a faccia alla formazione digitale flessibile, e mira a migliorare un complesso sistema di competenze che include:

competenze digitali;

intelligenza emotiva;

pensiero creativo;

capacità interpersonali e comunicative;

leadership e lavoro di squadra.

La metodologia MACT è stata sviluppata a partire dai risultati del progetto Fake it till you make it, che ha permesso di individuare strumenti e strategie per aiutare i neet e i disoccupati a sviluppare le proprie soft skill attraverso il teatro, nonché dall’esperienza della Compagnia teatrale L’Albero, dei centri per l’impiego:

di Madrid (Agencia Para el Empleo de Madrid) e di Lione (Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes);

di organizzazioni che in tutta Europa si occupano da anni di formazione e sviluppo (MateraHub, Inova Consultancy, European Academy, ARTeria, Ipazia).

Sarà possibile seguire il corso per Creative Mentor for Employability sulla piattaforma www.mastertheact.eu.

L’iscrizione è gratuita.

Il corso si compone di sei moduli formativi, che prevedono un’ora circa di formazione ciascuno e includono:

video lezioni;

esercitazioni e un manuale contenente materiale di approfondimento;

più di sessanta attività da proporre ai disoccupati e alle persone in cerca di lavoro.

I sei moduli sono così denominati:

“Gestire il gruppo e la diversità”;

“Valutare i punti di forza personali”;

“Obiettivi futuri”;

“Allenare le soft skills attraverso il teatro”;

“Il miglior colloquio di lavoro”;

“Contesto di lavoro del Creative Mentor for Employability”.

Al termine del corso, e al superamento dei test finali di ogni modulo, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e ottenimento del titolo di Creative Mentor for Employability.

Per ogni nazione del progetto, saranno selezionati quattro dei partecipanti al corso online, che avranno un’ulteriore opportunità di formazione gratuita, consistente in una training week che si svolgerà a Matera dal 24 al 28 ottobre 2022.

Durante i cinque giorni di training i partecipanti, le cui spese di viaggio saranno interamente coperte dal progetto, faranno esperienza in prima persona della metodologia MACT e potranno confrontarsi con i formatori e con gli altri professionisti sulle attività, le opportunità e le sfide dei Creative Mentor for Employability.

Per partecipare alla selezione per la training week, aperta fino al 30 settembre 2022, è necessario completare il corso online di MACT per diventare un Creative Mentor for Employability (https://mastertheact.eu/it/courses/training-online-mact/) e compilare l’apposita domanda di partecipazione (https://mastertheact.eu/it/call-per-la-mact-training-week-a-matera/).

Le selezioni saranno gestite dai partner italiani del progetto Master the Act: L'Albero e MateraHub.

