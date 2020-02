Matera, un assegno all’associazione Basilicata-Mozambico per adozione bambino a distanza: con la Parrocchia e la Caritas…

«Un’adozione a distanza, in linea con il nostro statuto nazionale, che prevede un impegno concreto nel sociale, e con il progetto di inclusione nazionale Tourgether, che si è tenuto anche a Matera in collaborazione con la Parrocchia di San Rocco e la Caritas Diocesana.

Realizzato col format della visita turistica, ha permesso agli iscritti, anche stranieri, di conoscere storia e bellezza della città in cui vivono».

Così, Luigi Mazzoccoli, referente per la Basilicata di GTI, l’associazione Guide Turistiche Italiane, motiva la donazione fatta all’Associazione Basilicata Mozambico – per l’adozione a distanza di un bimbo africano – attiva sul fronte del sostegno e dell’educazione all’infanzia con diversi progetti, tesi a togliere da condizioni di abbandono e degrado i più piccoli e in generale a prendersi cura del cosiddetti ‘invisibili’.

Conferma Mazzoccoli:

«Un modo per confermare che il turismo non è solo business e che l’arte può essere strumento di umanità».

A ricevere l’assegno, consegnato da Mazzoccoli, è stata la responsabile dell’associazione, Imma Papapietro.