Matera: tutto pronto per il “Presepe vivente dei piccoli” con bimbi, nonni e catechiste! L’evento in programma

Nel messaggio della notte di Natale Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico (MT), aveva espresso l’augurio che non si consumi la nascita di Gesù nel giro di poche ore perché l’umanità ha bisogno di incontrare Dio e di trovarlo tutti i giorni.

È questo il motivo da cui è nata la realizzazione del “Presepe vivente dei piccoli” di Matera, giunto alla 3° edizione ed in programma il 27 e 28 Dicembre 2023 dalle 17.30 alle 19:00 nel piazzale antistante la parrocchia Maria SS.ma Addolorata di Matera.

Una sacra rappresentazione curata nei minimi dettagli, dai costumi alla scenografia, a dispetto dell’età dei partecipanti, bambini delle elementari e ragazzi delle medie.

Con loro ad animare la scena anche nonni e catechiste per un totale di oltre cento personaggi.

Quest’anno il presepe vivente dei piccoli si articola in otto quadri:

Nazareth,

l’annuncio a Maria,

il sogno di Giuseppe,

il censimento,

il potere antico,

il potere oggi,

la vita a Betlemme,

il Verbo si è fatto carne.

Mettere in scena il Natale di Gesù è per don Michele La Rocca, parroco dell’Addolorata e responsabile della pastorale della Cultura della Diocesi di Matera-Irsina, un modo per fare di una storia del passato un avvenimento presente che è possibile incontrare e da cui lasciarsi stupire.

La sacra rappresentazione si concluderà con un dono al pubblico presente, la degustazione di alcuni prodotti tipici locali,in segno di condivisione e di fraternità.

Ecco la locandina dell’evento.