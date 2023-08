Matera: tutto pronto per il concerto all’alba in un luogo segreto! Ecco gli appuntamenti con due grandi artisti

Domenica 27 Agosto concerto all’alba con Magnus Öström in un luogo segreto con appuntamento davanti al Cinetix café alle ore 5:00.

Alle 21:00 invece sul Terrazzo della Fondazione Le Monacelle in via Riscatto Chico Freeman Antonio Faraò Quartet con “Tribute to Coltrane” rendono omaggio alla musica di una delle loro principali fonti di influenza e ispirazione con classici di John Coltrane da loro rivisitati assieme ad alcune loro composizioni.

Chico Freeman, sassofonista, pluristrumentista, compositore e produttore, incarna l’intento di cercare nuove vie di espressione che abbraccino il patrimonio e la grande tradizione del jazz.

Molti critici lo hanno paragonato ai grandi della storia del jazz e la prova sta nel fatto che egli ha suonato e registrato con alcuni dei musicisti più celebri ed innovativi al mondo: Elvin Jones, McCoy Tyner, Sun Ra, Dizzy Gillespie, Charles Mingus, Eddie Palmieri, Jack DeJohnette, Wynton Marsalis, Roy Haynes, per nominarne qualcuno.

“Di lui mi ha immediatamente attratto la concezione armonica, la gioia dei ritmi e il senso di swing, la grazia e il candore delle sue linee melodiche improvvisate.

Antonio non è solo un ottimo pianista, è un grande”. Herbie Hancock.

Antonio Faraò percorre da sempre la strada maestra del jazz con tale convinzione e padronanza tecnica da non temere confronti con jazzmen provenienti da ogni dove.

Non a caso ha avuto modo di collaborare con artisti del calibro di Joe Lovano, Didier Lockwood, Miroslav Vitous, Jack Dejohnette, Chris Potter, Benny Golson, del brasiliano Ivan Lins e altri ancora.

Gli appuntamenti del Gezziamoci sono orientati alla valorizzazione del genius loci dei luoghi destinati alle esibizioni, per questo motivo ogni concerto diventa una vera esperienza immersiva; inoltre, grazie alla scelta accurata di spazi e orari è possibile vivere momenti unici come il Concerto all’alba, appuntamento fisso dal 2005, per il quale vengono scelti palchi inediti e spettacolari che rispondono pienamente anche alle esigenze acustiche della proposta musicale.

Con le sue 36 edizioni, Gezziamoci è una delle rassegne più longeve del Sud Italia, un festival che negli anni ha moltiplicato le prospettive diventando una manifestazione itinerante che coinvolge tutto il territorio lucano trovando negli ambienti naturali e paesaggistici un affascinante palcoscenico e condividendo con i Comuni del territorio progettualità e iniziative.

In Gezziamoci la passione per la musica e l’amore per il territorio si uniscono nella proposta di concerti nelle piazze, nei chiostri, nelle chiese rupestri e per le strade dei comuni coinvolti.

Gezziamoci è una rassegna che vuole coinvolgere un pubblico eterogeneo fatto di appassionati di jazz ma anche dedicato a pubblici curiosi, attenti alla qualità dell’offerta, che vogliono contaminare la propria cultura musicale e farsi contaminare da proposte di alto livello artistico.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)