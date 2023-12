Matera: “Tutti insieme per i bambini vittime di guerra”. Ecco l’iniziativa

“Tutti insieme per i bambini vittime di guerra”.

È il tema del dialogo che si terrà il 22 dicembre a Matera, al Cinema Guerrieri, con inizio alle 18,30.

L’iniziativa, nonostante il clima di festa, mira a non dimenticare quanti sono presi nei focolai di guerra.

A questo proposito, vede unite le associazioni Fidapa sezione di Matera, Serra Club Matera n.463 Distretto 73° Puglia-Basilicata, Lions Club Matera Host, Rotary Club Matera, Ande Associazione aderente di Matera, in collaborazione con l’Unicef, Camerata delle Arti, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e Comune di Matera.

Un evento a più voci che potrà contare sulle riflessioni di Angela Granada, Presidente regionale Unicef-Basilicata che, con la collaborazione del giornalista Pasquale Doria, presenterà un filmato Unicef sulla drammatica condizione dei bambini sotto attacco nelle zone di conflitto.

È del tutto evidente lo scopo dell’incontro, da vivere in occasione del Santo Natale quale faro solidale in grado di fare luce sulle gravi violazioni e sulle atrocità ai danni dei minori privi di ogni protezione da parte del mondo, non poche volte volutamente distante dai drammi che insanguinano l’umanità.

Interverranno per i saluti i rappresentanti istituzionali, unitamente alla voce dell’arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, Antonio Giuseppe Caiazzo, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, il presidente dell’Anci Basilicata, Andrea Bernardi, il Prefetto di Matera, Sante Copponi, il Questore di Matera, Emma Ivagnes, il Comandate provinciale dell’Arma dei carabinieri, Giovanni Russo, il Garante per l’infanzia Basilicata, Vincenzo Giuliano, nonché i presidenti delle Associazioni organizzatrici: Angela Bitonti, Carmine Cocca, Domenico Infante, Margherita Lopergolo e Caterina Rotondaro. Insieme, sottolineano di aver voluto dare forza al grido di dolore di tanti bambini e delle loro martoriate famiglie, per unirsi a tutte le voci di speranza, impegnate nella cooperazione per costruire un mondo di Pace.

Al Convegno seguirà il “Concerto Natale nel mondo” organizzato dalla Camerata delle Arti, con l’orchestra da Camera di Puglia e Basilicata, dirige il Maestro e tenore Francesco Zingariello, presenta l’attrice e cantante Maria Grazia Zingariello, con la collaborazione delle Associazioni che hanno sostenuto con impegno e generosità un momento di riflessione condivisa con la comunità.