Matera: truffa ad un 77enne sulla sua carta di debito collegata al conto corrente! L’intervento di Carabinieri e Adiconsum

Prosegue l’attività dello sportello dell’Adiconsum nel Comune di Montalbano Jonico (MT) ove viene portato avanti il progetto pilota sperimentale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 202300454 del 28/07/2023, denominato DIGITALMENTIS.

Il progetto condotto da Marina Festa intende promuove la realizzazione di iniziative volte ad elevare il livello delle competenze digitali dei consumatori adulti con particolare riguardo ai soggetti di età pari o superiore a 65 anni con precedenza ai soggetti caratterizzati da particolari fragilità di natura fisica, economica, sociale.

Lo sportello dell’Adiconsum di Montalbano Jonico è identificato come “Punto Digitale Facile per il consumatore” e vi opera un facilitatore/operatore appositamente formato per assistere i cittadini fragili e over 65 nell’accesso ad alcuni servizi ad accesso digitale, siano essi regionali, locali o delle public utilities.

Sono previsti nel mese di settembre ulteriori incontri itineranti nella Provincia di Matera, oltre a quelli già effettuati a San Mauro Forte e Bernalda.

Nel contempo l’Adiconsum di Matera ha risolto a buon fine una truffa perpetrata ai danni di un ignaro consumatore di 77 anni, titolare di una carta di debito collegata al rapporto di conto corrente intrattenuto presso un Istituto Bancario.

Il 23 novembre scorso un anziano consumatore si è visto sottratto in modo fraudolento l’importo di euro 921,64 e accortosi della frode ha proceduto con la denuncia dell’accaduto alla locale Stazione dei Carabinieri e a contattare l’Adiconsum Matera per il recupero dell’importo prelevato.

L’Adiconsum di Matera dopo aver chiesto all’Istituto Bancario di rimborsare la cifra estorta e a fronte di una risposta negativa ha portato la questione davanti all’Arbitro Finanziario di Bari.

L’arbitro finanziario, riconoscendo non conformi i sistemi di protezione della banca, ha accolto il ricorso presentato dall’Adiconsum di Matera e ha condannato l’intermediario a corrispondere a al ricorrente l’importo di € 922,00, di versare alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e di riconoscere al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Per consigli, suggerimenti e informazioni è possibile rivolgersi allo sportello Adiconsum Digitalmentis di Montalbano, in Via Armando Miele n. 71 o chiamando, per un appuntamento , il numero 3206207394.