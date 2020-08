Matera: “Trasformare il XXI Settembre in una grande Arena dello sport”. La proposta

Lo sport come motore di rilancio della città di Matera.

Questa la proposta del candidato Sindaco alle prossime amministrative del Movimento 5S, Domenico Bennardi:

“Il Sindaco ha annunciato che sarà riqualificato l’ingresso monumentale dello stadio XXI Settembre di Matera, mi chiedo, prima di spendere soldi, non sarebbe meglio ponderare bene su quale futuro vogliamo dare a questo che col tempo è diventato un ‘nonluogo’, come lo definirebbe Marc Augé, non identitario, senza relazione col contesto urbano circostante e siamo in una zona centralissima della città.

E’ fondamentale pensare ad un rilancio della cultura dello sport a Matera come cultura del benessere oltre che occasione di sviluppo e lavoro, che passa anche dal ripensare integralmente quello spazio, spostando magari lo stadio in periferia, per esempio al posto del campo a La Martella, così rilanci anche il borgo e trasformare il XXI Settembre in una grande Arena dello sport restituendolo alla città, dove si possa fare pallacanestro, pallavolo, ma anche tiro con l’arco, jogging e altri sport.

Lasciare l’area verde utile per eventi, concerti…, e (dulcis in fundo) per ospitare a luglio le giostre della Bruna.

Le risorse si possono trovare se si inserisse un ufficio euro-progettazione in Comune, altro grande assente”.

E voi, cosa ne pensate?

Di seguito il progetto alla base della proposta.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)