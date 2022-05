Matera, tragico incidente sulla statale 7: una persona ha perso la vita

A causa di un incidente, ieri è stato provvisoriamente interdetto al transito un tratto della strada statale 7 “Appia”, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 566,100 a Matera.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro, uno scontro frontale, ha coinvolto un’autovettura ed un mezzo pesante, provocando il decesso di una persona ed il ferimento di un’altra.

La circolazione è stata poi deviata in loco lungo viabilità locali.

Sul posto presente il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità dopo aver ultimato le operazioni di rimozione del mezzo pesante dalla carreggiata.a

