Matera tra le città italiane più libere dalla plastica! Ecco il premio

Matera è entrata ufficialmente nel gotha delle 68 città italiane più libere dalla plastica.

Un modello di sviluppo sostenibile, che la città dei Sassi sta coltivando con azioni concrete ed ha prodotto stamane un altro prestigioso risultato, con il conferimento del premio nazionale “Plastic free 2023”, ritirato dal sindaco Domenico Bennardi con l’assessore all’Ambiente Giuseppe Digilio, durante la cerimonia ufficiale svoltasi presso il Palazzo di Re Enzo a Bologna.

Un risultato che premia tutta l’Amministrazione comunale e in particolare l’assessorato all’Ambiente, impegnato in un lavoro costante per “una città ad impatto positivo”.

Hanno commentato da Bologna Bennardi e Digilio:

“Un premio che ci motiva ancora di più a perseguire azioni positive e comportamenti virtuosi sulla strada della sostenibilità.

Questo riconoscimento per noi non è un punto di arrivo, ma la tappa importante di un percorso iniziato con il riconoscimento da parte di Legambiente, che ci colloca tra i capoluoghi di provincia con la migliore qualità della vita e la miglior percentuale di raccolta differenziata, l’efficientamento energetico e le comunità energetiche.

Un percorso virtuoso -concludono- per una città che immaginiamo ad impatto positivo; per questo ringraziamo anche i volontari di Plastic free, il cui impegno si aggiunge a quello dell’Amministrazione.

Oltre che capitale europea della cultura, anche capitale della sostenibilità, insomma”.

A riconoscere l’impegno di Matera con gli altri 67 Comuni italiani, è stato un comitato interno della onlus Plastic free, grazie a una scheda composta da 22 punti, valutando oltre 360 Comuni, ma scegliendo solo i più virtuosi per la premiazione 2023.

I Comuni selezionati hanno ricevuto un trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità.

A questa graduatoria si è giunti tenendo conto di cinque parametri principali:

lotta contro gli abbandoni illeciti;

sensibilizzazione del territorio;

collaborazione con l’associazione Plastic Free;

gestione dei rifiuti urbani;

attività virtuose dell’ente.

