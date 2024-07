Matera, torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5: pausa per i festeggiamenti prima del rush finale! I dettagli

Prima settimana di scontri diretti per la 29° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5, organizzato dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano.

Sono stati tre gli incontri che hanno caratterizzato la fase intermedia tra i gironi e la fase finale, i play in.

Una occasione in più per chi si è piazzato dal 6° all’11° posto per sperare ancora nell’accesso ai quarti di finale, e di poter ancora competere per la conquista del Titolo finale.

Rush finale che inizierà dal prossimo 5 luglio alle ore 21 e che poterà direttamente alla finalissima di mercoledì 17 luglio.

Nessuna sorpresa per le gare del giovedì, dove le squadre piazzate meglio nel girone hanno confermato il predomino sui rispettivi rivali, mentre è stata la gara del mercoledì a regalare le maggiori emozioni. Infatti, di fronte Studio Energy/D’Ercole Edilizia e Boutique Kitch/Lo Stragelato.

La prima, in divisa albiceleste ha iniziato al meglio il girone, trovando difficoltà nel proseguo; dall’altra parte i verdi di Simone Bitetti partiti fortissimo, ma non in grado di confermarsi nelle altre sfide, terminando con soli 3 punti il girone, nonostante una rosa interessante.

Così, la sorpresa è arrivata con i ragazzi di Luigi Tataranni in formazione rimaneggiata e in grado di rispondere colpo su colpo solamente nella prima fase di gare; mentre Vivilecchia e compagni pronti a sfruttare l’occasione e rilanciare le proprie ambizioni.

Risultato finale 2-5 con le reti di Gambeta e Di Lecce per la Studio Energy, mentre la doppietta di Lovecchio e i gol di Vivilecchia, Tragni e Colamonaco a far esultare la Boutique Kitch.

Nelle sfide del giovedì, come detto, rispettata la posizione in classifica con la MDA Mangiamoci Sud che ha impallinato la Edil Venezia, squadra di cuore e volontà, ma non in grado di rispondere all’ottima organizzazione data da mister Tonio Chisena e dall’esperienza di Marcio Zancanaro in campo per i blues.

Protagonista assoluto del 8-1 finale, senza dubbio Rinaldi, che sfruttando un ottimo senso della posizione e gli assist dei compagni, ha raccolto un bottino personale di ben 6 reti, mentre le altre due marcature portano la firma proprio di Zancanaro.

Solo per le statistiche il gol di Stella, che addolcisce solo in parte la sconfitta dei bianco rosa avversari.

Match invece che ha vissuto una fase di equilibrio e stallo, per poi prendere decisamente la strada della Studio PM/Vito Con Noi, la seconda sfida del giovedì.

La Elettromeccanica Sud infatti non riesce a scalfire l’organizzazione dei rivali nonostante la voglia di continuare a stupire in questo torneo. Le reti di Ladisi e Di Lecce non bastano nel 6-2 fianle.

La Studio PM/Vito Con Noi porta a casa la qualificazione grazie alla doppietta di Emanuele Bruno e i sigilli, uno ciascuno, di A. Bruno, Eus. Bruno, Rondinone e De Vietro.

Così, si va a definire il tabellone dei Quarti di finale, in scena il 5 e l’8 luglio. La LC Team/Impianti Elettrici Casamassima affronterà proprio la Studio PM/Vito Con Noi alle 21 del 5 luglio; a seguire la sfida tra Agenzia La Lucana/Central Frutta e la Tecnovetro.

Lunedì 8 luglio alle 21 l’Autocarrozzeria G3/Tabaccheria Sassone/Frutteria Padula affronterà la Boutique Kitch/Lo Stragelato; mentre alle 22 la Gica Ice scenderà in campo contro la MDA Mangiamoci Sud.

Nella quinta giornata del Torneo “Maria Ss. della Bruna” di calcio a 5 Over40, invece, seconda giornata di ritorno, la capolista Boutique Kitch fermata per la seconda volta consecutiva sul pareggio, dopo un inizio spumeggiante, il 2-2 contro la Ilan EffeElle/Studio Energy (primo punto conquistato nel torneo) porta comunque i neroverdi a 11 punti in classifica;

mentre vincendo lo scontro diretto la Gruppo Cristalli si porta a 9 punti, raggiungendo il secondo posto e superando proprio la Cogecis/Costruzioni Generali, che resta ferma a 7.

Decisiva l’ultima giornata per decretare quali tra queste due società potrà andare a contendere il primo Trofeo Over40 alla già qualificata Boutique Kitch.