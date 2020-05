Matera: tornano fruibili questi parchi e si estende l’apertura dei cimiteri. I dettagli

A Matera cimiteri aperti anche Sabato e Domenica, mentre tornano fruibili anche i parchi Macamarda e Castello.

È quanto fa sapere il Comune:

“Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha firmato un’ordinanza che dispone la riapertura, a partire da oggi, dei parchi Macamarda e del Castello e l’estensione al Sabato e alla Domenica dell’apertura, da entrambi gli accessi, ai cimiteri comunali, nella fascia oraria 8:30-12:30.

Questo il dettaglio del provvedimento:

1. La riapertura dei parchi Macamarda e Castello dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 oltre all’apertura dei parchi IV Evangelisti, Lanera e Villa Comunale, già disposta con precedente Ordinanza Sindacale;

2. La conferma del libero godimento dei parchi di via IV Novembre e Papa Giovanni Paolo II (Boschetto);

3. L’interdizione al pubblico con divieto di accesso assoluto a chiunque del parco di Serra Venerdì;

4. In tutti i parchi ed aree verdi pubbliche fruibili deve essere garantita la distanza interpersonale di un metro per le camminate e di due metri per le corse, è d’obbligo l’utilizzo di dispositivi di protezione (mascherine) è, altresì, rigorosamente vietata ogni forma di assembramento di persone e l’utilizzo di aree attrezzate per il gioco dei bambini nonché lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto;

5. La riapertura al pubblico dei cimiteri comunali nei giorni dal Lunedì alla Domenica dalle ore 8:30 alle ore 12:30 con accesso da entrambi i cancelli, mediante l’utilizzo dei dispositivi di protezione quali mascherine e guanti e resta rigorosamente vietata ogni forma di assembramento di persone;

6. L’autorizzazione all’ingresso con auto nel cimitero di contrada Pantano per gli utenti aventi diritto muniti di specifica autorizzazione nei soli giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 9:00;

7. L’autorizzazione ai lavori di apposizione lapidi nei cimiteri cittadini dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00;

8. L’autorizzazione ai lavori di manutenzione e di nuova edificazione dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30, e dal lunedì al lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

9. Il divieto di utilizzo nei parchi pubblici e cimiteri dei servizi igienici pubblici;

10. L’autorizzazione allo svolgimento di celebrazioni funebri, una per volta, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, esclusivamente all’aperto e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione di cui al precedente punto 5;

Si ricorda che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza, si incorre nelle sanzioni amministrative (multa da 25 a 500 euro) e penali (denuncia ex art. 650 c.p.) previste dalle norme”.

