Matera: Tommaso conquista il podio in questa gara! Complimenti

Il materano Tommaso Elettrico ha conquistato un nuovo importante traguardo.

Come si legge sul suo blog:

“Il cognome è di quelli che in tv suonano bene, di quelli che subito si collegano a un personaggio e che lasciano piena libertà alla fantasia dei giornalisti.

In fondo chiamarsi Elettrico comporta una certa responsabilità, perché il paragone con l’energia, le scintille e l’esplosività è presto fatto e occorre reggerlo.

Ne è ben consapevole Tommaso, da Matera, classe 1987 e in bicicletta sin dalla più tenera età, che stagione dopo stagione si rimette in gioco per confermarsi ai vertici del ciclismo granfondistico“.

È con questo spirito che, nella giornata di ieri, si è distinto nella Gran Fondo Segafredo tra 1100 atleti a Possagno (Treviso).

Dopo aver portato a termine un percorso con 1700 metri di dislivello tra le strade del prosecco e un arrivo in salita, ha portato a casa la vittoria.

Come ha dichiarato a fine gara, questo ennesimo successo è stato possibile grazie a:

“Grinta, costanza e orgoglio

Per la serie ‘non mollare mai'”.

Facciamo i complimenti a Tommaso che, con il suo talento, porta alto il nome di Matera e della Basilicata.

Ecco le foto.

