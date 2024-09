Matera, test di sperimentazione IT – ALERT in provincia: queste le ultime notizie

Un’esercitazione di Protezione civile per verificare il sistema di allertamento IT-alert a scala locale e, contestualmente, per sperimentare l’attivazione del sistema di protezione civile secondo quanto previsto dalla vigente pianificazione di emergenza.

Organizzata nell’ambito della Settimana di Protezione Civile 2024 dalla Regione Basilicata, è in programma il 7 ottobre 2024 ed interesserà anche alcuni centri della provincia di Matera: Colobraro, Valsinni, Tursi, Rotondella, Policoro e Novasiri.

Lo scenario dell’evento simulato è il collasso della diga di Montecotugno, a Senise, a seguito di una piena eccezionale del fiume Sinni che provoca la rottura progressiva dell’invaso e i cui effetti interessano estesi territori delle province di Potenza e Matera.

Il 7 ottobre 2024, alle ore 11.00, verrà inviato questo messaggio “It-Alert” su tutti i dispositivi mobili che si troveranno nei territori di Colobraro, Valsinni, Tursi, Rotondella, Policoro e Nova Siri: “Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it”.