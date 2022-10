Matera, terremoti e crolli: maxi esercitazione della Protezione Civile. Ecco il programma

Nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione Civile” (10-16 ottobre 2022) l’Amministrazione Comunale di Matera, organizzerà una esercitazione pratica con allestimento di area attrezzata per soccorritori per simulazione di soccorso in caso di evento sismico.

L’esercitazione è prevista per il giorno 11 ottobre 2022 a Matera in Piazza delle Costellazioni.

L’evento è organizzato dall’Ufficio di Protezione Civile Comunale – settore Polizia Locale, ed il supporto logistico mediante la movimentazione di una colonna mobile leggera a cura della PCGL – Associazione Gruppo Lucano di Viggiano (PZ), nonché con il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato in indirizzo.

Sono previste azioni reali sul territorio, di assistenza alla popolazione con l’allestimento e del campo tende, compreso il coinvolgimento dei cittadini con successivo dibattito e attività formativa.

L’obiettivo sarà testare il modello di intervento, favorire la conoscenza del territorio agli scenari di rischio e l’adeguatezza delle risorse.

Inoltre altro scopo è quello di coinvolgere tutti i soggetti interessati, nella gestione delle emergenze e diffondere alla popolazione le informazioni sui corretti comportamenti da adottare.

L’esercitazione riguarderà la mattina e il pomeriggio.

Di seguito la locandina con i dettagli del programma.

