Matera: terminati i lavori di ristrutturazione di questi Uffici Postali della provincia! Ecco i dettagli

Sono terminati i lavori di ristrutturazione negli uffici postali di Bernalda e Colobraro in provincia di Matera finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nella specie gli uffici sono stati interessati da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza, come la messa a norma in materia di ergonometria del piano degli sportelli, la realizzazione di due postazioni di cui uno dedito alla consulenza finanziaria e l’altra alla PA, il restyling della sala al pubblico con realizzazione di pavimentazione e tinteggiatura.a

