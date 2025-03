Matera, tempo instabile e piogge: ecco le ultime previsioni

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge che interesseranno tutti i settori.

La settimana si preannuncia marcatamente instabile, con piogge e rovesci temporaleschi che si susseguiranno a più riprese, con un picco di intensità che interesserà principalmente il Mediterraneo.

Nei prossimi giorni si concretizzerà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche su Puglia, Basilicata e Molise, con un aumento delle precipitazioni e possibile formazione di rovesci intensi.

Quindi a Matera come sarà il tempo nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 27 Marzo avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 8°C.

Anche Venerdì 28 Marzo avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.