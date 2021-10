Matera: tempo in miglioramento? Ecco le ultime previsioni

Le nostre regioni di Sud-Est sono parzialmente lambite da una profonda circolazione ciclonica attiva sul Canale di Sicilia.

L’azione di questo vortice richiama un flusso di correnti umide orientali verso le nostre regioni con una fase variabile, a tratti nuvolosa, solo occasionalmente piovosa, specie su Basilicata e aree ioniche.

Più sole nella giornata di Giovedì.

Temperature senza variazioni significative.

Quindi che tempo ci attende nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 28 Ottobre, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 9°C.

Venerdì 29 Ottobre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

