Matera: su questa strada Claudio rimane in panne con la sua auto. Ecco l’intervento del Commissariato di Pisticci

Alla Questura di Matera sono giunti i ringraziamenti del sig. Claudio che il giorno di Ferragosto è rimasto in panne con la sua auto sulla provinciale 3 per Serra Marina.

Vistosi in seria difficoltà e non sapendo come risolvere il problema, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato ed è stato prontamente soccorso da una pattuglia del Commissariato di Pisticci, che gli ha permesso di raggiungere la stazione di servizio più vicina per fare rifornimento.

Ancora grazie alla volante del Commissariato di Pisticci per l’instancabile impegno al servizio dei cittadini.a

