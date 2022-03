Matera: studenti della provincia si confrontano con esempi di lotta e di coraggio! L’iniziativa

Nella Giornata Internazionale della Donna 2022, l’Istituto Comprensivo di Miglionico, plesso di Pomarico, proietta il documentario “La forza silenziosa delle donne” e discute con le ragazze e i ragazzi della scuola di primo grado sul tema dell’emancipazione femminile come concordato tra il Dirigente Scolastico, i docenti e l’Amministrazione Comunale.

L’Assessore alla Cultura e P.I. Beatrice Difesca con il sindaco Mancini dichiarano:

“Abbiamo visto il documentario realizzato dalla FILCAMS Matera e ci siamo emozionati.

È importante far riflettere i nostri ragazzi attraverso testimonianze e racconti delle donne della nostra terra, che sono state esempi di lotta e di coraggio.

Donne che lottano nel sentiero dell’emancipazione femminile, districandosi dal tabù di essere donne in un maschilismo tipico degli anni ’50,’60.

Perché sappiano che tutto quello che hanno oggi è frutto di lotta e di sacrifici delle generazioni passate, che non ci sono solo le donne italiane più famose, come Maria Montessori, Nilde Iotti, Rita Levi Montalcini ad essere state esempio di cambiamento e lotta femminista, ma anche piccole e grandi donne che, nella loro quotidianità, hanno contribuito all’emancipazione femminile”.

Per il Dirigente Scolastico, Caterina Policaro, dell’IC Miglionico-Pomarico-Grottole:

“Il riscatto parte sempre dall’educazione e dall’istruzione.

Abbiamo ritenuto opportuno soffermarci con le allieve e gli allievi della scuola e approfondire, in questa giornata, le complesse relazioni della società e della famiglia attraverso il documentario che propone una lettura inedita e inattesa delle battaglie per l’emancipazione della donna.

Oggi, più che mai, promuovere l’uguaglianza di genere e la sostenibilità anche dei ruoli che si occupano nella società, rappresenta senza dubbio una delle più grandi sfide del nostro secolo, punto focale dello sviluppo economico e sociale locale, regionale, nazionale.

Nel secondo dopoguerra, con la conquista del diritto al voto, le donne si aprirono al mondo della politica, del sociale, del lavoro e cominciano a partecipare attivamente, insieme agli uomini, all’occupazione delle terre.

Proprio le donne giocarono un ruolo importante nell’educazione civile e sociale.

La scuola, pertanto, deve raccontare e far riflettere, le ragazze ma anche i ragazzi, sull’avere piena coscienza del ruolo di ciascuno, soprattutto in proiezione del mondo del lavoro”.

Nel pomeriggio, lo stesso documentario verrà proiettato presso la Casa della Cultura, sede Pro Loco di Pomarico, alle ore 18.00, con successiva discussione sul tema.

Marcella Conese, segretaria generale della FILCAMS di Matera, coideatrice insieme a Manuela Taratufolo prima donna a ricoprire il ruolo di Segretaria Generale della Camera del Lavoro di Matera, dichiara:

“È la storia di un territorio osservato con gli occhi di 12 donne e raccontata con parole semplici, spesso in dialetto, con tanta emozione e malcelate timidezze, che descrivono uno spaccato inedito della vita nei Sassi di Matera, narrano la miseria e l’analfabetismo della stragrande maggioranza della popolazione, raccontano la voglia di riscatto e il tentativo di reagire ad una condizione di subordinazione mai accettata.

In ogni storia, c’è la fatica quotidiana di ogni donna, dalla casalinga alla dirigente, dall’insegnante all’operaia; ognuna con una visione speciale della vita, con alcuni tratti comuni: la pervicacia, la costanza e la determinazione, la voglia impopolare di andare controcorrente, che hanno provato a cambiare il loro mondo, dando un contributo silenzioso ma effettivo al movimento femminista, che negli stessi anni si affermava in Italia.

Un movimento che ha cambiato la coscienza, gli stili di vita, la società ed ha insegnato a tutte le donne a non fermarsi, a non smettete di cercare, sperimentare, combattere con passione e con intelligenza, perché nulla è dato per sempre, nella vita privata come nella vita pubblica.

Grazie a loro tante donne di oggi possono”.

