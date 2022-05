Matera: studenti conquistano il podio in questo Concorso nazionale! Complimenti

Il Serra International Italia, un’associazione laicale molto attiva in ambito culturale, bandisce da diciassette anni un concorso scolastico per stimolare i giovani a riflettere e discutere sui valori importanti per l’uomo e per la società, promuovendo una visione della vita intesa come vocazione al servizio e alla solidarietà.

Gli elaborati presentati al concorso costituiscono uno spaccato interessante che mette in luce:

le dinamiche relazionali dei giovani;

la loro affettività;

il loro pensiero sui modelli educativi ed in particolare quello scolastico;

la condizione della famiglia contemporanea;

le difficoltà dipendenti da questo momento storico.

“Prendersi cura di se stessi e degli altri per un mondo migliore”.

È questo il tema lanciato dal Serra Club per l’anno scolastico 2021/22, alla luce degli avvenimenti mondiali a causa dei quali è ormai chiaro a tutti che per migliorare il mondo è necessario rispondere all’appello che ci viene dalla sofferenza, dalla solitudine, dalla povertà, dalla malattia in cui tanti versano.

Obiettivo dell’iniziativa è di tradurre concretamente l’idea universale di amore in azione, sentirsi responsabili gli uni degli altri.

A vincere il primo premio è stata la classe 2 A della secondaria di primo grado dell’I. C. Minozzi Festa di Matera, guidata dalle docenti Flora Guarneri e Daniela Lemma.

Ascoltando la canzone di Battiato “La Cura”, i ragazzi hanno realizzato dei disegni accompagnati da versi.

Il materiale è stato poi raccolto e presentato in un video dal quale emerge chiaramente di chi e come i nostri ragazzi si prendono cura nella loro vita di preadolescenti: dall’ambiente agli animali, dai familiari agli amici.

Nella loro semplicità i ragazzi hanno mostrato grande competenza umana, artistica, tecnologica e di saper agire i principi di solidarietà e cittadinanza attiva.

La premiazione ha avuto luogo sabato 28 maggio, presso la Sala conferenze Sant’Anna, alla presenza del vescovo di Matera – Irsina don Pino Caiazzo.a

