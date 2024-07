Matera, strade chiuse per il passaggio del corteo funebre in onore dei due vigili del fuoco morti a Nova Siri. I dettagli

Per consentire il passaggio del corteo funebre in onore dei vigili del fuoco morti a Nova Siri, oggi dalle ore 17:00 saranno interdette al traffico le vie Timmari-incrocio del pino-Nazioni Unite.

Il corteo partirà dal Comando provinciale per raggiungere il Palasassi dove si svolgeranno le esequie solenni per Giuseppe Martino e Nicola Lasalata, vittime di un tragico incidente mentre spegnevano un incendio in contrada “Salice” tra i Comuni di Nova Siri e Rotondella.

Ulteriori rallentamenti alla circolazione sono previsti alla fine dei funerali, quando i feretri saranno accompagnati al cimitero cittadino di contrada “Pantano”.

Il Palasassi ha una capienza massima di 1.700 posti.