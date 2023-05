Matera: “Stelle al Merito del Lavoro” per l’ing. Visceglia! Complimenti

Nella giornata di ieri il Prefetto di Matera ha ricevuto in Prefettura l’Ing. Giovanni VISCEGLIA insignito dell’Onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro” della Provincia di Matera per l’anno 2023.

Il suddetto insignito è stato accompagnato in Prefettura dal Sig. Fabrizio Lupariello, Console provinciale della Federazione Maestri del Lavoro di Matera.

Il Prefetto nel rivolgersi all’Ing Visceglia ha ringraziato l’insignito della provincia di Matera:

“..per l’impegno, la laboriosità dimostrata, l’attaccamento al lavoro e per l’insegnamento consegnato alle nuove generazioni, rilevando che il prestigioso riconoscimento è stato ottenuto per la sua partecipazione attiva alla vita economica e sociale della nostra comunità..”a

