Matera: “Stella al Merito del Lavoro” per la signora Angela, dipendente delle Poste da oltre 30 anni. Complimenti!

Una dipendente di Poste Italiane della provincia di Matera è stata insignita dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il sedicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo 94 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura di Potenza per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, in calendario il 1° Maggio, Angela Inglese dell’ufficio postale di Matera Città ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

Ecco il suo racconto e l’emozione di essere insignita per meriti che attengono al suo lavoro:

“Ho 56 anni e lavoro in Poste Italiane dal 1992, prima come sportellista e dal 2018 come collaboratrice nell’ufficio postale di Matera Città.

Mi sono chiesta il perché di questo prestigioso riconoscimento del quale sono orgogliosa e onorata.

In questi anni ho sempre cercato di svolgere il mio lavoro esprimendo senso di responsabilità nei confronti dell’azienda, avendo attenzione e cura per i clienti, dimostrando loro interesse e capacità di ascolto, valorizzando in genere le persone in un’ottica di rispetto per la diversità e l’inclusione.

Ogni giorno, in un grande ufficio come il mio, si palesa un caso emblematico che porta ad approfondire ed acquisire nuove conoscenze.

In 33 anni di servizio si vivono tante esperienze che contribuiscono ad una costante crescita professionale ed umana.

Tra le tante, mi piace ricordare la gioia di una famiglia inglese con cui sono ancora in contatto, alla quale avevo risolto un problema, conquistando per sempre la loro fiducia.

Potrei raccontare numerosi aneddoti che impreziosiscono questo ambito riconoscimento.

Come dimenticare, la solidarietà dimostrata da tutte i colleghi del nostro ufficio nei confronti di un ambulante con una bolletta scaduta da mesi.

Per aiutarlo a raggiungere la somma necessaria abbiamo acquistato i prodotti che vendeva!”.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25.

Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.