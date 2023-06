Matera: squadre a lavoro per ripulire queste zone! Ecco le foto

Secondo appuntamento con “Punto sul verde”, la campagna informativa dell’Amministrazione comunale di Matera sulla cura e manutenzione del verde pubblico, voluta dal sindaco Domenico Bennardi e dall’assessore Massimiliano Amenta, con cadenza quindicinale.

Nelle ultime due settimane, il lavoro delle squadre di cooperative è stato molto condizionato dal meteo, con le abbondanti piogge.

Infatti, gli operai hanno dovuto spesso interrompere lo sfalcio anche per intere giornate, poiché l’erba bagnata avrebbe compromesso l’efficienza e l’integrità stessa degli attrezzi da lavoro.

In questi giorni, quando la pioggia lo ha reso possibile, si è operato nella zona del Centro Direzionale, via Lamanna, cimitero vecchio e pulizia parietaria in più punti dei rioni Sassi; quindi via Montescaglioso, Agna le Piane, con il parco di Lanera, rione Pini e la zona San Francesco; poi a San Giacomo e Matera Nord, tra via Aragonesi, viale Jonio, via Trabaci, via Olivetti, via Sturzo e piazza degli Olmi.

In questi ultimi giorni, si sta iniziando a lavorare nell’area di Serra Venerdì.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)