Matera, Sport: 30000 Euro per questo Comune della provincia! Ecco i dettagli

Altro importante traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale di Tursi.

E’ di qualche giorno fa la notizia giunta dal Dipartimento per lo Sport, dell’ammissione di un finanziamento pari a 30 mila euro, derivanti dal PNRR Missione 5 inclusione e coesione, per la realizzazione di un’area per lo sport e l’inclusione sociale.

La città di Pierro si doterà così di un parco urbano attrezzato al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale con particolare attenzione verso le persone svantaggiate.

La soddisfazione del Sindaco Salvatore Cosma:

“Tursi si conferma in prima linea per la realizzazione di aree rivolte allo sport e all’inclusione al fine di favorire un benessere psicofisico senza lasciare indietro nessuno.

Grazie al lavoro svolto dal mio assessore allo sport Federico Lasalandra e agli uffici comunali, stiamo raggiungendo importanti traguardi dal punto di vista delle strutture e delle aree dedicate allo sport e all’aggregazione di giovani e famiglie.

L’obiettivo è quello di rendere nel giro di qualche anno la nostra città un fiore all’occhiello non solo per le sue eccellenze storiche, artistiche, architettoniche e culinarie ma anche sportive”.

Entusiasta anche l’assessore Federico Lasalandra:

“Dopo il finanziamento per il rifacimento in sintetico del Mimmo Garofalo atteso da anni, continua incessante il lavoro per rendere confortevoli e maggiormente fruibili le strutture ludico-sportive della nostra comunità.

Ringrazio il Sindaco per il lavoro sinergico con cui vengono portati avanti tutti i progetti e le iniziative che noi assessori mettiamo in campo per migliorare ancora di più la nostra splendida città.

Questo ennesimo finanziamento approvato grazie ai fondi del Piano di Ripresa e Resilienza, ci permetterà di realizzare un’area che abbracci a 360 gradi tutti i cittadini che vogliono trascorrere del tempo libero negli spazi comunali.

L’azione amministrativa, unitamente a quella degli uffici, continua in maniera costante al fine di consegnare alla collettività impianti e strutture all’altezza di una comunità che da sempre è stata promotrice dei sani valori dello sport e dell’inclusione sociale”.

