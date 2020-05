Brutto incidente a Matera.

Un’auto, dopo lo schianto contro un palo dell’illuminazione, ha carambolato fino a fermare la sua corsa contro un muro, presso un negozio di telefonia.

Ancora da accertare le cause dello scontro, avvenuto in via Lucana.

Sul posto Carabinieri e Polizia Locale.

Seguiranno aggiornamenti.

