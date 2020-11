Matera, spacciatore scoperto dalla Polizia

Personale della Squadra Volanti, durante l’attività di controllo del territorio anche rivolta alle verifiche del rispetto delle norme in tema di prevenzione della diffusione del contagio Sars Cov-2, nella serata di ieri, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Matera un soggetto del posto, per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nell’ambito di alcuni controlli volti alla verifica delle persone in ingresso dalle regioni confinanti a quella materana, un ‘equipaggio di Volante, notava e controllava in via San Vito, una utilitaria procedere a velocità sostenuta verso la direzione centrale del Comune.

All’interno dell’autovettura, s’identificavano due cittadini stranieri ma di fatto domiciliati a Matera e noti per i precedenti in tema di stupefacenti.

Si approfondivano le verifiche che davano esito negativo per il conducente dell’auto, mentre il controllo sulla persona dell’altro occupante permetteva di verificare che lo stesso, stringendo forte il pugno della mano sinistra, occultava un involucro contenente 5,8 grammi di eroina.

Inoltre, in capo al soggetto, da alcune settimane gravava una nota di rintraccio per la sottoposizione alla misura di Prevenzione dell’Avviso Orale a firma del Questore di Matera, poiché giudicato socialmente pericoloso per essersi nella recente estate, reso responsabile di diversi furti ai danni di esercizi commerciali della Città dei Sassi.

All’esito degli accertamenti di rito, dunque, il pregiudicato veniva sottoposto alla ridetta misura nonché denunciato all’Autorità giudiziaria del posto per il reato di detenzione di eroina ai fini di spaccio.a

