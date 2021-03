Matera: Sindaco denuncia spettacolo indecoroso! “Una squadra di Polizia Locale sta facendo gli opportuni rilievi”

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, denuncia:

“Lo spettacolo di via Gravina e di altre vie è indecoroso.

C’è ancora chi pensa di derogare le regole.

Oggi una squadra di Polizia Locale sta facendo gli opportuni rilievi e dovute sanzioni per quelli che sono veri e propri reati reiterati di abbandono rifiuti.

Non ci sarà ditta di rifiuti, non ci sarà tolleranza zero, non ci sarà Sindaco o Assessore che potrà risolvere la situazione, se non impariamo a essere rispettosi della nostra città la qualità della nostra vita non migliorerà mai.

Lo sforzo da parte dell’amministrazione comunale e della azienda rifiuti nel far rispettare gli accordi sul ritiro è costante, ma le regole vanno rispettate da parte di tutti.

Rimaniamo comunque aperti al dialogo e al confronto e se ci sono problemi di conferimento l’amministrazione è disposta a trovare soluzioni”.

