Matera, Sindaco Bennardi: “A Potenza per manifestare e chiedere un cambio di passo sulla sanità lucana”. I dettagli

“A Potenza per manifestare e chiedere un cambio di passo radicale sulla sanità lucana, con Cgil, Cisl e Uil”.

E’ quanto ha fatto sapere il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che prosegue:

“Le urgenze sono sempre le stesse, liste d’attesa, carenza di medici, precariato, organici ridotti, potenziamento degli ospedali. Sindaci, sindacati, associazioni insieme per quella che deve diventare la priorità trasversale per l’intera Basilicata.

Un grazie ai tanti cittadini arrivati da tutti i comuni nonostante l’incessante pioggia.

Non c’è più tempo da perdere.

Questo fronte comune continuerà fino a quando i buoni propositi non si trasformano in azioni concrete per i nostri presidi ospedalieri a partire dal Madonna delle Grazie di Matera.

E lunedì ho convocato la quinta conferenza dei Sindaci.

Qui con i colleghi sindaci e l’assessore Michelangelo Ferrara”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)