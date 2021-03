Matera: sindacati in protesta davanti questo stabilimento! Ecco che cosa sta succedendo

Questa mattina, sindacati in protesta davanti allo stabilimento Natuzzi, nell’area industriale di Jesce, a Matera.

In una nota i segretari territoriali Margherita Dell’Otto (Filca Cisl), Fernando Mega (Fillea Cgil) e Cosimo Paolicelli (Feneal Uil) hanno spiegato:

”Stamani davanti allo stabilimento di Iesce 1 abbiamo manifestato in aperto dissenso con l’azienda che, incurante dello stato di agitazione proclamato unitariamente con le segreterie nazionali con il relativo blocco degli straordinari, ha inteso chiamare al lavoro supplementare tutti i lavoratori del perimetro di produzione.

Infatti mentre l’azienda non chiarisce e rinvia sine die la presentazione di un piano industriale che preveda in maniera chiara ed inequivocabile il rientro delle circa 450 unità attualmente in cassa integrazione a zero ore, si procede in modo reiterato al lavoro supplementare in tutti gli stabilimenti del gruppo, senza tener conto delle richieste avanzate dai sindacati”.

