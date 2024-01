Matera si prepara ad entrare nella morsa del freddo e del maltempo: ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni

Un nuovo peggioramento del quadro meteorologico è atteso da domani con l’arrivo di piogge e rovesci diffusi, localmente anche forti ed a carattere temporalesco.

I venti in rotazione dai quadranti meridionali, spireranno da tesi a forti, con locali raffiche anche fino a 60-70 km/h, specie su materano.

Deciso calo termico atteso da Domenica 7 Gennaio, quando l’afflusso di correnti nord-orientali, favorirà l’ingresso di aria fredda di estrazione artica, con valori termici al di sotto delle medie tipiche del periodo.

Quindi su Matera che tempo ci attende per l’Epifania e la prossima domenica?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 7 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 7°C.

Lunedì 8 Gennaio avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.