Matera si illuminerà di blu insieme ad altri 21 comuni! Ecco l’iniziativa del 2 Aprile

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di ALA (Associazione Lucana Autismo) che in collaborazione con la Commissione Regionale di Pari Opportunità terrà un webinar per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.

Ecco nei dettagli:

“In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, l’associazione ALA, nell’ottica della finalità di promozione della corretta conoscenza dell’autismo istituita dall’ONU, alla quale successivamente si è associata la campagna Light it up blu, voluta invece dalla più grande organizzazione internazionale di ricerca e advocacy sull’autismo, Autism Speaks, ha organizzato, in collaborazione con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità, un webinar dal titolo ‘Vivere l’Autismo ai tempi del Covid’ che si terrà nel pomeriggio del 2 Aprile sulla piattaforma Yealink Meeting.

L’evento online è finalizzato allo sviluppo di una riflessione condivisa volta alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e lo scardinamento di stereotipi, pregiudizi e falsi miti che gravitano attorno all’autismo.

I lavori si focalizzeranno sull’impatto determinato dal Covid-19 sulle persone con autismo, i loro familiari ed i caregiver costrette a misurarsi quotidianamente con problematiche intrinsecamente impattanti oltremodo aggravate dalle restrizioni atte ad arginare la pandemia.

Al webinar, ricco di interventi, introdotto e moderato dalla Presidente ALA Zaira Giugliano, seguiranno i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala, l’Assessore Rocco Leone, la Presidente della Commissione Regionale di Pari Opportunità Margherita Perretti, la Consigliera di Parità Ivana Pipponzi, il Garante per l’Infanzia e Adolescenza della Basilicata Vincenzo Giuliano, il Presidente della Fondazione Stella Maris Mediterraneo Mario Marra e l’Assessora Vittoria Rotunno del Comune di Potenza.

La prima parte proseguirà con gli interventi delle Associazioni ANGA Basilicata e Filippide Potentina e la testimonianza di Simone Fortunato.

La seconda parte sarà dedicata ai contributi professionali di Flavia Caretto e Giovanni Magoni di CulturAutismo, Valentina Comminiello, Carlo Calzone e Rocco Di Santo del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione ALA.

Occasione che ci auguriamo, come avvenuto per le precedenti svoltesi in presenza, partecipata da tantissime persone che vorranno conoscere e approfondire le peculiari caratteristiche della condizione autistica e gli esiti in un quotidiano che impongono interventi strutturati nell’ambito dell’organizzazione integrata dei Servizi, della Scuola, del Lavoro e del Sociale.

Al webinar farà da sfondo l’adesione alla Campagna Light up Blue che intende esprimere la vicinanza delle Istituzioni e delle Comunità di tutto il mondo alle persone con autismo attraverso l’illuminazione di luce blu dei monumenti storici o edifici più rappresentativi.

Ventidue Comuni della Basilicata, ai quali esprimiamo il nostro ringraziamento, hanno accolto l’invito ad aderire alla Campagna:

Potenza,

Matera,

Aliano (MT),

Banzi (PZ),

Bella (PZ),

Campomaggiore (PZ),

Castelmezzano (PZ),

Ferrandina (MT),

Lauria (PZ),

Maratea (PZ),

Marsicovetere (PZ),

Montescaglioso (MT),

Muro Lucano (PZ),

Palazzo San Gervasio (PZ),

Picerno (PZ),

Pisticci (MT),

Policoro (MT),

Rionero (PZ),

Rotonda (PZ),

Ruoti (PZ),

Sant’Angelo Le Fratte (PZ),

Tito (PZ).

Invitiamo tutta la comunità lucana ad unirsi all’iniziativa accendendo all’interno della propria abitazione una luce blu o, in alternativa, indossando qualcosa di blu o esponendo sul balcone qualcosa di blu come un palloncino, dei nastrini o un telo”.

