Matera si illumina per la pace e la fratellanza tra i popoli! I dettagli

Nuova iniziativa del Comune di Matera.

In queste ore drammatiche la nostra Città vuole lanciare un messaggio contro ogni guerra e violenza, illuminando la casa comunale con i colori della bandiera della pace.

Il tutto per manifestare il proprio dissenso verso il conflitto in atto in Ucraina.

Come fa sapere l’Amministrazione stessa:

“Il Comune di Matera, città della pace, si illumina con i colori dell’arcobaleno per dire no alla guerra, sì alla pace, alla democrazia e alla fratellanza tra i popoli”.

Queste alcune foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)