Matera, si è spento l’onorevole Michele Tantalo: “Dobbiamo tutti un ringraziamento a Ninì per il lavoro e la passione profusi in tantissimi anni”

Si è spento l’onorevole Michele Tantalo.

Noto a tutti come Ninì, il senatore materano lascia la sua famiglia all’età di 91 anni.

Parlamentare della Dc dal 1958 al 1983; conserva l’incarico per sei legislature, dalla III fino all’VIII.

Nel corso della sua carriera parlamentare ricopre due incarichi di governo; durante il Governo Rumor II è Sottosegretario di Stato alle Finanze (dal 7 agosto 1969 al 27 marzo 1970) e durante il Governo Cossiga II è Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per la Ricerca Scientifica (dal 5 aprile 1980 al 18 ottobre 1980).

Inoltre, nel corso della VI legislatura, è Questore della Camera dei Deputati e nella VII legislatura è Vicepresidente della Commissione parlamentare di vigilanza sul CNEN (Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare).

Così il deputato Gianluca Rospi in un post pubblico:

“Apprendo con tristezza della scomparsa del materano Michele Tantalo, esponente di spicco della Democrazia Cristiana e parlamentare di lungo corso.

Dobbiamo tutti un ringraziamento sentito al compianto ‘Ninì’, per il lavoro e la passione profusi in tantissimi anni per Matera e per l’Italia intera”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.a

